Un settore strategico che attira investimenti.

GLI ITALIANI VANNO letteralmente pazzi per i loro amici a quattro zampe. 4 italiani su 10 hanno un animale domestico e cresce la richiesta di cure. Nasce da questa esigenza il Gruppo Ca’ Zampa, già presente in tutta Italia e da oggi più forte, grazie all’acquisizione del 100% delle quote di BluVet. Sono 50 le strutture veterinarie ora in rete. Nel gruppo opereranno oltre 900 persone, di cui molti veterinari di elevata professionalità e numerosi tecnici veterinari. L’attenzione del nuovo gruppo sarà tutta rivolta ad alzare ulteriormente la qualità dell’offerta per i proprietari di pet, ampliando la gamma dei servizi attraverso una proposta completa che spazierà dalla prevenzione, alla medicina altamente specialistica, a quella d’urgenza. "L’integrazione di Ca’ Zampa con BluVet è un passo importante nella veterinaria in Italia e permetterà di dare un contributo significativo allo sviluppo e al consolidamento di questo, in linea con le migliori esperienze europee", dice Giovanna Salza, Ceo e Founder di Ca’ Zampa.