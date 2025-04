Lanazione.it - Un prestanome della ‘ndrangheta nel Senese, sequestri per oltre 600mila euro

Siena, 7 aprile 2025 – Una villa, due appezzamenti di terreno, un’autorimessa, un B&b, conti correnti e disponibilità finanziarie per un valore stimato in. È quanto è stato sequestrato, su disposizione del Tribunale di Reggio Calabria, a un imprenditore residente con la sua famiglia in provincia di Siena, ritenuto vicino alla. L’operazioneguardia di finanza di Firenze, del comando provinciale di Reggio Calabria e la polizia di Siena, sotto il coordinamentoDirezione distrettuale antimafia di Reggio Calabria ha permesso di scavare nelle attività dell’imprenditore, risultato ". L’uomo, attraverso una sua società nel settore edile, era già stato oggetto di un provvedimento interdittivo antimafia emesso nel 2003 dalla prefettura di Reggio-Calabria, ed è stato ritenuto dalla Direzione distrettuale antimafia reggina, anche sulla base di riscontrate dichiarazioni di collaboratori di giustizia, portatore di "pericolosità sociale".