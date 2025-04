Ilrestodelcarlino.it - Un povero sindaco

Tudi un piccolo Comune, sei un eroe. Un grande eroe. Lavori dalla mattina alla sera, la notte ti svegliano se devono fare il Tso a un pazzo, non puoi andare al bar a prendere un caffè che subito i cittadini ti chiedono lumi su buche ed erbacce: magari lo fanno con gentilezza appena sei eletto, ma sai bene che la luna di miele dura poco e passeranno in fretta all'arroganza. E tu vagli a spiegare che non hai fondi e personale per coprire le buche o tagliare le erbacce. Ovviamente non puoi prenderti qualche giorno di relax: c'è sempre qualche sagra, soprattutto nei weekend alla quale devi presentarti con la fascia tricolore. I soldi sono pochi: sia quelli che vorresti e dovresti destinare alla tua città, sia quelli che vanno nel tuo portafogli: 2.208 euro mensili lordi se il Comune che presiedi ha meno di 3mila abitanti; 3.