Un Posto al Sole anticipazioni 8 aprile | è gelo tra Damiano e Viola

Posto al Sole, tra la partenza delle gemelle Micaela e Manuela per Torino e la relazione di Viola e Damiano che sembra giunta al capolinea. Nuovo episodio di Un Posto al Sole, domani su Rai Tre alle 20.50. Mentre Micaela e Manuela si preparano a partire, tra Damiano e Viola cala il gelo. Ecco cosa succederà nella puntata di martedì 8 aprile. Dov'eravamo rimasti Manuela si prepara a partire per Torino insieme a Micaela. Mentre però per la sua gemella i saluti sembrano essere più semplici, Manuela fa molto più fatica all'idea di lasciare Napoli e tutti i suoi affetti. In particolare, le rimane l'amaro in bocca per come sono andate a finire le cose con Niko, con cui invece sperava che, finalmente, potesse sbocciare . Movieplayer.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: è gelo tra Damiano e Viola Leggi su Movieplayer.it Tutto quello che succederà nel prossimo episodio di Unal, tra la partenza delle gemelle Micaela e Manuela per Torino e la relazione diche sembra giunta al capolinea. Nuovo episodio di Unal, domani su Rai Tre alle 20.50. Mentre Micaela e Manuela si preparano a partire, tracala il. Ecco cosa succederà nella puntata di martedì 8. Dov'eravamo rimasti Manuela si prepara a partire per Torino insieme a Micaela. Mentre però per la sua gemella i saluti sembrano essere più semplici, Manuela fa molto più fatica all'idea di lasciare Napoli e tutti i suoi affetti. In particolare, le rimane l'amaro in bocca per come sono andate a finire le cose con Niko, con cui invece sperava che, finalmente, potesse sbocciare .

Un posto al sole, le anticipazioni di martedì 8 aprile: Clara è ospite di Rosa a Palazzo Palladini - Nuova puntata di Un Posto al Sole, la soap opera più amata dagli italiani e che, tutte le sere, fa compagnia dopo l'ora di cena. Nuove sviluppi nella vicenda tra Edoardo e Clara, ... (msn.com)

Un Posto al Sole, anticipazioni 8 aprile: è gelo tra Damiano e Viola - Novità da Un Posto al Sole Il prossimo episodio della popolare serie Un Posto al Sole andrà in onda domani su Rai Tre alle 20.50… Leggi ... (informazione.it)

Un Posto al Sole, le anticipazioni di stasera (lunedì 7 aprile): Clara torna a sorpresa, Damiano e Viola in crisi - Torna come ogni sera Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. L'appuntamento, come sempre, è alle 20.50 sul terzo canale. Vediamo ora le anticipazioni della puntata ... (msn.com)