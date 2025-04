Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2025 | Rosa è spaventata perché Clara è fuggita da Eduardo?

Posto al Sole in onda su Rai3 l'8 aprile 2025, vedremo che Rosa cercherà di capire perché Clara sia tornata a Napoli senza Eduardo e perché non voglia vederlo. Scopriamo le Anticipazioni complete dell'episodio della Soap. Comingsoon.it - Un Posto al Sole Anticipazioni 8 aprile 2025: Rosa è spaventata, perché Clara è fuggita da Eduardo? Leggi su Comingsoon.it Nella puntata di Unalin onda su Rai3 l'8, vedremo checercherà di capiresia tornata a Napoli senzanon voglia vederlo. Scopriamo lecomplete dell'episodio della Soap.

