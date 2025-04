Iltempo.it - "Un mondo migliore se comandasse Musk", così Rampini fa impazzire Parenzo

I dazi di Donald Trump stanno mandando nel caos le Borse mondiali, con forti perdite ovunque. Il presidente Usa è convinto che le barriere commerciali imposte a mezzoalla lunga porteranno a una nuova epoca di benessere, almeno per l'America. Tuttavia anche persone vicinissime a Trump come Elonhanno forti dubbi che la medicina, sempre che sia tale, dei dazi possa far bene. La vicenda, ovviamente, crea qualche imbarazzo nella galassia dei commentatori progressisti che non sanno se ora devono tornare a tifare per il neo-cattivone. Ma non era tra gli oligarchi che dettano l'agenda economica a Trump? "Per favore smettiamola con la teoria molto italiana dell'oligarchia - afferma Federiconel corso de L'aria che tira, su La7 - perché chi si è riempito la bocca di questa parola non ha capito niente e non è in grado di spiegare quello che sta accadendo".