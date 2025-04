Un mese senza aiuti umanitari a Gaza

Leggi su It.insideover.com

Da unnessun aiutoo entra a. Uncibo,medicine,i beni essenziali per sopravvivere. Da quando Israele ha bloccato l’accesso il 2 marzo, le richieste delle organizzazionie vengono respinte una dopo l’altra, lasciando più di un milione di persone sull’orlo della carestia. Gli ospedali sonoforniture, le famiglieacqua potabile, i bambinicibo. Tutti i passi avanti fatti durante la tregua sono stati cancellati, sostiene l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari(Ocha) e ogni giorno che passa la situazione peggiora. Sempre l’Ocha ha sottolineato che le richieste respinte da Israele tra il 18 e il 24 marzo sono state l’82%, ovvero 40 su 49.Gli accessi sono stati bloccati ilscorso a causa di divergenze con Hamas in merito alle modalità di gestione della tregua.