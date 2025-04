Un francobollo per celebrare i 100 anni di Fendi iconico brand italiano

In occasione della prossima giornata del Made in Italy, e per la serie "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico", il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha svelato nella giornata di venerdì un francobollo per Fendi. L'annullo filatelico arriva dopo una cerimonia che ricorda i 100 anni del brand dalla doppia F, con l'iconico logo disegnato da Karl Lagerfeld. Il ministro Adolfo Urso ha commentato entusiasta questo speciale annullo. "Oggi aggiungiamo un altro tassello alla memoria collettiva italiana. Le imprese celebrate sono un simbolo importante della storia e della cultura del nostro Paese. Eccellenze che nascono dall'inventiva, dalla capacità e dall'innovazione di persone e famiglie che hanno segnato la storia produttiva italiana e che mi auguro possano ispirare le nuove generazioni".

