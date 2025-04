Un film Minecraft sconquassa il box office USA debutto record da 157 milioni

office americano da urlo con la riscossa dei videogiochi al cinema, Un film Minecraft infrange il muro dei 157 milioni diventando il miglior debutto di sempre per un film tratto da videogame. L'uscita di Un film Minecraft provoca un terremoto negli incassi americani. debutto record per l'adattamento del popolarissimo videogame con 157 milioni raccolti in 4.263 sale e un'incredibile media per sala di 36.828 dollari. La giocosa pellicola interpretata dalle star Jack Black e Jason Momoa non segna solo il miglior debutto domestico del 2025, ma anche il miglior debutto di sempre per un film tratto da videogame. Agli incassi domestici vanno ad aggiungersi i 144 milioni raccolti sui mercati internazionali che portano il film a un incasso globale di 301 milioni fronte di un budget di 150 milioni. Movieplayer.it - Un film Minecraft sconquassa il box office USA, debutto record da 157 milioni Leggi su Movieplayer.it Boxamericano da urlo con la riscossa dei videogiochi al cinema, Uninfrange il muro dei 157diventando il migliordi sempre per untratto da videogame. L'uscita di Unprovoca un terremoto negli incassi americani.per l'adattamento del popolarissimo videogame con 157raccolti in 4.263 sale e un'incredibile media per sala di 36.828 dollari. La giocosa pellicola interpretata dalle star Jack Black e Jason Momoa non segna solo il migliordomestico del 2025, ma anche il migliordi sempre per untratto da videogame. Agli incassi domestici vanno ad aggiungersi i 144raccolti sui mercati internazionali che portano ila un incasso globale di 301fronte di un budget di 150

