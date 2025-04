Un film Minecraft primo al boxoffice italiano negli USA partenza record per un film tratto da un videogioco

Un film Minecraft è partito in prima posizione al botteghino italiano del weekend, ma negli USA ha segnato il record del miglior esordio per un film tratto da un videogioco (nel mondo intero vince tuttavia ancora Super Mario). Da noi al secondo posto c'è Le assaggiatrici, al terzo Biancaneve.

