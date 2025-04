Cinemaserietv.it - Un Film Minecraft, polizia caccia bambini dalla sala dopo reazioni da stadio (VIDEO)

Il debutto nei cinema del tanto atteso Un, uscito il 4 aprile 2025, si è trasformato in uno spettacolo fuori programma, tra applausi dae caos degno di un concerto rock. In rete è esplosa la discussionela diffusione di unvirale su X (ex Twitter), che mostra un gruppo divenire scortati fuoricinematografica, in unaall’estero. Il motivo? Una reazione incontrollata alla scena del “Chicken Jockey”, un momento diventato rapidamente leggendario tra gli spettatori più giovani.Police had to kick several kids out of the theater during a ‘’ showing after their reaction to the ‘Chicken Jockey’ sceneRead our review: https://t.co/uuggEo3o94 pic.twitter.com/pZD9eywVjt— Discussing(@Discussing) April 6, 2025Nel, la scena coinvolge i personaggi di Steve (interpretato da Jack Black) e Garrett (Jason Momoa) in un improbabile combattimento sul ring contro un baby zombie a cavallo di un pollo – una creatura realmente presente nelgioco originale, chiamata appunto “Chicken Jockey”.