Un film Minecraft | caos e arresti nei cinema in USA durante le proiezioni è incredibile

film Minecraft ha sbancato al botteghino, durante il weekend di apertura, e ha scatenato il pandemonio nei cinema, con lanci di popcorn, urla selvagge e persino segnalazioni di chiamate alla polizia. Alcuni spettatori affermano che la loro esperienza sia stata rovinata dal caos. I social media sono stati inondati da video che mostrano un pubblico esageratamente entusiasta che urla le battute del film, registra con i telefoni, lancia cibo e applaude rumorosamente. Una frase in particolare è rimbalzata tra i social: “CHICKEN JOCKEY!“, pronunciata da Jack Black che interpreta Steve, il famoso personaggio giocabile di Minecraft.La battuta compare durante una scena in cui Black e Jason Momoa affrontano un pollo cuboide di Minecraft cavalcato da un bambino zombie, su un ring di pugilato. Steve grida “CHICKEN JOCKEY!” dopo che lo zombie cade da una cassa sul pollo. Screenworld.it - Un film Minecraft: caos e arresti nei cinema in USA durante le proiezioni (è incredibile) Leggi su Screenworld.it Unha sbancato al botteghino,il weekend di apertura, e ha scatenato il pandemonio nei, con lanci di popcorn, urla selvagge e persino segnalazioni di chiamate alla polizia. Alcuni spettatori affermano che la loro esperienza sia stata rovinata dal. I social media sono stati inondati da video che mostrano un pubblico esageratamente entusiasta che urla le battute del, registra con i telefoni, lancia cibo e applaude rumorosamente. Una frase in particolare è rimbalzata tra i social: “CHICKEN JOCKEY!“, pronunciata da Jack Black che interpreta Steve, il famoso personaggio giocabile di.La battuta compareuna scena in cui Black e Jason Momoa affrontano un pollo cuboide dicavalcato da un bambino zombie, su un ring di pugilato. Steve grida “CHICKEN JOCKEY!” dopo che lo zombie cade da una cassa sul pollo.

