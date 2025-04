Movieplayer.it - Un film Minecraft avrà un sequel dopo il grande successo al box-office? La risposta del regista

Un potenziale sequel di Un film Minecraft dovrebbe essere diventata la priorità per la Warner Bros. ora che la pellicola ha debuttato con il botto nelle sale cinematografiche e a quanto pare il regista Jared Hess è della stessa opinione. Il film, basato sul videogioco best-seller, è da poco arrivato nelle sale ed è reduce dal suo weekend di apertura al botteghino; ha battuto il record delle anteprime del giovedì per i film tratti da videogiochi con 10 milioni di dollari d'incasso e nel suo primo weekend completo è arrivato a incassare ben 300 milioni di dollari in tutto.