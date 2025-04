Un contributo di duemila euro a cinque edicole in chiosco | saranno distribuiti anche i kit anti-zanzare

edicole in chioschi. Le imprese la cui domanda è stata ammessa sono cinque con un contributo di 2000 euro ciascuna: la ditta Bonoli Serena di viale Trento angolo via Manzoni. Cesenatoday.it - Un contributo di duemila euro a cinque edicole in chiosco: saranno distribuiti anche i kit anti-zanzare Leggi su Cesenatoday.it Nei giorni scorsi a Cesenatico sono stati resi noti i risultati del bando per la concessione a fondo perduto in favore diin chioschi. Le imprese la cui domanda è stata ammessa sonocon undi 2000ciascuna: la ditta Bonoli Serena di viale Trento angolo via Manzoni.

