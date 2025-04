Lettera43.it - Un congresso, due partiti: l’unità della Lega di Salvini è solo di facciata

Due Leghe in un partito. Il primopremier ha concluso il processo di trasformazione in organismo nazionale del movimento fondato da Umberto Bossi 34 anni fa. Ma i due giorni alla Fortezza da Basso di Firenze hanno restituito l’immagine di una unione diper un partito attraversato da diversità e contraddizioni profonde, che il leader Matteo, comunque rieletto per acclamazione fino al 2029, fa sempre più fatica a contenere.Matteo(Imagoeconomica).Le mire diper il Viminale spaccano in due laAttorno alla candidatura unitaria dialla segreteria si è schierata tutta la. Ma lo iato tra il ‘partito’ dei governatori del Nord e di alcuni ministri storici, come Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti, e il nuovo ‘importato’ da, Roberto Vannacci compreso, è apparso allargarsi.