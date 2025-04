Un cittadino | Viva la mobilità sostenibile in via Settembrini marciapiedi invasi dai monopattini

Un nostro lettore ci segnala come in via L. Settembrini a Pescara, dove la larghezza del marciapiede è di circa un metro e 20 centimetri, vengano lasciati i monopattini elettrici a noleggio. «L'immagine non necessita di commenti», scrive il residente che ha inviato una foto.

