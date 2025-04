Un cane è per la vita a Brembate un rifugio per gli amici a quattro zampe

Brembate. Tre donne, una passione comune e un’idea che ha preso forma dalla condivisione di una mancanza concreta sul territorio. È nata così la collaborazione tra Andrea Signorelli, Chiara Barletta e Denise Pinotti, tre professioniste che si occupano di fisioterapia veterinaria e alimentazione nell’unico centro presente della provincia di Bergamo, la clinica Fit Pet a Brembate.La loro sinergia è nata dall’esigenza di rispondere ad un bisogno rilevato sul territorio bergamasco, quello di avere un punto di appoggio geograficamente vicino per aiutare e supportare gli amici a quattro zampe. Tuttavia, dietro la loro attività c’è molto più che pura competenza.L’esperienza quotidiana con cani e gatti, con le loro paure, le difficoltà motorie e la diffidenza iniziale. Succede che alcuni animali non vogliono nemmeno entrare negli spazi, come una bull mastiff di oltre 60 chilogrammi terrorizzata dall’acqua, conquistata grazie a qualche fettina di speck e tanta pazienza. Bergamonews.it - “Un cane è per la vita”, a Brembate un rifugio per gli amici a quattro zampe Leggi su Bergamonews.it . Tre donne, una passione comune e un’idea che ha preso forma dalla condivisione di una mancanza concreta sul territorio. È nata così la collaborazione tra Andrea Signorelli, Chiara Barletta e Denise Pinotti, tre professioniste che si occupano di fisioterapia veterinaria e alimentazione nell’unico centro presente della provincia di Bergamo, la clinica Fit Pet a.La loro sinergia è nata dall’esigenza di rispondere ad un bisogno rilevato sul territorio bergamasco, quello di avere un punto di appoggio geograficamente vicino per aiutare e supportare gli. Tuttavia, dietro la loro attività c’è molto più che pura competenza.L’esperienza quotidiana con cani e gatti, con le loro paure, le difficoltà motorie e la diffidenza iniziale. Succede che alcuni animali non vogliono nemmeno entrare negli spazi, come una bull mastiff di oltre 60 chilogrammi terrorizzata dall’acqua, conquistata grazie a qualche fettina di speck e tanta pazienza.

Brembate, domenica il terzo raduno Levrieri Rescue - Con l’associazione Happy Dog Brembate per il terzo ritrovo Levrieri Rescue. L’incontro è in programma domenica 6 aprile 2025 alle 14 nell’area cani di via Oratorio a Brembate. (primalamartesana.it)