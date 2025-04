Un campo di vetri rotti spaccati i finestrini di 19 auto

finestrini di almeno diciannove auto parcheggiate lungo la strada, probabilmente per rubare all'interno dei veicoli. Una vera e propria razzia, con un intero quartiere – considerato tra i più esclusivi della città – trasformato in un campo di vetri rotti. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Costa San Giorgio, dove un ladro – o forse più di uno – ha infranto, con ogni probabilità utilizzando un tombino, i vetri di cinque auto in sosta. Stessa scena anche nelle strade vicine, tra San Niccolò e piazza Pitti, dove sono state segnalate almeno altre dieci auto danneggiate. Non solo. In frantumi anche i vetri dei veicoli parcheggiati in via Folco Portinari, almeno 3, e in Borgo Pinti (5 fotografate) oltre che in piazza Tasso. Lanazione.it - Un campo di vetri rotti, spaccati i finestrini di 19 auto Leggi su Lanazione.it Firenze, 7 aprile 2025 - Raid nella notte tra via Costa San Giorgio, San Niccolò e piazza Pitti, nel cuore di Firenze. Ignoti hanno spaccato idi almeno diciannoveparcheggiate lungo la strada, probabilmente per rubare all'interno dei veicoli. Una vera e propria razzia, con un intero quartiere – considerato tra i più esclusivi della città – trasformato in undi. I carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Costa San Giorgio, dove un ladro – o forse più di uno – ha infranto, con ogni probabilità utilizzando un tombino, idi cinquein sosta. Stessa scena anche nelle strade vicine, tra San Niccolò e piazza Pitti, dove sono state segnalate almeno altre diecidanneggiate. Non solo. In frantumi anche idei veicoli parcheggiati in via Folco Portinari, almeno 3, e in Borgo Pinti (5 fotografate) oltre che in piazza Tasso.

