Un assaggio di primavera poi la pioggia | meteo Toscana le previsioni

Il meteo di questa settimana in Toscana ci regalerà un piacevole assaggio di primavera, venerdì e sabato prossimi. Tuttavia, a partire da domenica 13 aprile, la situazione cambierà drasticamente: la circolazione atmosferica si capovolgerà, portando con sé piogge alternate a schiarite che ci accompagneranno per tutta la prossima settimana. Si resta sempre incantati dalla fioritura dei ciliegi, una vera e propria 'esplosione' di bellezza che saluta gioiosamente la primavera. Sullo sfondo, la bellissima Rocca di Vignola che si può visitare dal venerdì alla domenica Le ultime previsioni Secondo le ultime previsioni del consorzio meteorologico Lamma, la giornata di oggi si presenta con temperature di circa 15-16 gradi, lievemente al di sotto della media stagionale, che si attesta sui 18 gradi.

