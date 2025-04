Un altro incendio nella notte le fiamme colpiscono una Bmw

SURBO - Un'altra auto ha preso fuoco nella notte. Dopo l'episodio incendiario avvenuto ieri a Cavallino (di cui abbiamo dato notizia in questo articolo), stavolta le fiamme hanno colpito una Bmw, modello 525, di proprietà di una 26enne residente a San Pietro in Lama, che era stata parcheggiata.

