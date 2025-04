Un altro furto in appartamento | ladro messo in fuga da un passante e arrestato

passante che i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono riusciti ad arrestare un giovane di 22 anni, di origini albanesi, colto in flagrante mentre cercava di introdursi di notte in un appartamento nel quartiere San Donato-San Vitale, probabilmente con l’intento di. Bolognatoday.it - Un altro furto in appartamento: ladro messo in fuga da un passante e arrestato Leggi su Bolognatoday.it È stato grazie a unche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna sono riusciti ad arrestare un giovane di 22 anni, di origini albanesi, colto in flagrante mentre cercava di introdursi di notte in unnel quartiere San Donato-San Vitale, probabilmente con l’intento di.

Un altro furto in appartamento: ladro messo in fuga da un passante e arrestato. Furto in casa ripreso dalle telecamere, l'errore del complice: va all'udienza dell'amico e finisce nei guai. VIDEO | I furti in serie della banda di ladri d'appartamento incappucciati. Rimini, fratelli trovano ladro in casa e scoppia la zuffa: come hanno bloccato l'uomo prima di farlo arrestare. In Brianza in azione i ladri che entrano dal balcone: tre furti in poche settimane. Furti in due appartamenti: un colpo va a segno, l’altro a vuoto. Ne parlano su altre fonti

Furti in casa: fermati due ladri, in auto grimaldelli e attrezzi da scasso - Due topi d'appartamento, entrambi di origine georgiana (30 e 42 anni), sono stati identificati e denunciati dai carabinieri della stazione di Lavagna dopo un furto commesso in un'abitazione. I ... (genovatoday.it)

I ladri? Erano i vicini di casa: denunciati dai carabinieri per tentato furto in abitazione - Carabinieri di Gattatico denunciano alla Procura reggiana due giovani di 23 e 25 anni per tentato furto aggravato in concorso. (gazzettadiparma.it)

Ladri incappucciati scavalcano la recinzione del condominio - Pronti a mettere a segno il furto. Due ladri d'appartamento fermati poco prima di svaligiare una casa ai Parioli. Succede in via Giuseppe Mangili, dove la coppia, con i volti coperti, ha tentato di sc ... (romatoday.it)