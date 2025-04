ULTIM’ORA su Bologna-Napoli c’è il comunicato ufficiale | riguarda il big

comunicato ufficiale in vista della sfida di questa sera tra il Bologna e il Napoli, sliding doors decisivo per la stagione degli azzurri.Attesa davvero febbrile in queste ore per il calcio d’inizio della sfida tra il Bologna e il Napoli, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Al Dall’Ara, la squadra azzurre è chiamata a dare una risposta importante e decisa all’Inter, che non è andata oltre al pareggio nella partita contro il Parma.In attesa di capire come sarà sciolto il ballottaggio tra Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour (clicca qui per le ultime novità), arrivano novità importanti da Bologna, in merito alle condizioni di Santiago Castro.Bologna, c’è Castro tra i disponibili: i convocati di Italiano per la sfida contro il NapoliSantiago Castro è disponibile per Bologna – Napoli: la conferma arriva direttamente dal club emiliano, che in questi minuti ha reso noto l’elenco dei convocati. Spazionapoli.it - ULTIM’ORA su Bologna-Napoli, c’è il comunicato ufficiale: riguarda il big Leggi su Spazionapoli.it In questi minuti è arrivato ilin vista della sfida di questa sera tra ile il, sliding doors decisivo per la stagione degli azzurri.Attesa davvero febbrile in queste ore per il calcio d’inizio della sfida tra ile il, valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. Al Dall’Ara, la squadra azzurre è chiamata a dare una risposta importante e decisa all’Inter, che non è andata oltre al pareggio nella partita contro il Parma.In attesa di capire come sarà sciolto il ballottaggio tra Frank Zambo Anguissa e Billy Gilmour (clicca qui per le ultime novità), arrivano novità importanti da, in merito alle condizioni di Santiago Castro., c’è Castro tra i disponibili: i convocati di Italiano per la sfida contro ilSantiago Castro è disponibile per: la conferma arriva direttamente dal club emiliano, che in questi minuti ha reso noto l’elenco dei convocati.

