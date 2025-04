Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri pareggiano contro la Roma Conceicao criptico sui social dopo l’esclusione dell’Olimpico

JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 7 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 6 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 5 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 4 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 3 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 2 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 1 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 31 marzo 2025Ultimissime Juve LIVE – 7 aprile 2025Conceicao fa l’enigmatico sui social: quel messaggio fa preoccupare tutti i tifosi della Juve! – FOTOOre 15. Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: i bianconeri pareggiano contro la Roma. Conceicao criptico sui social dopo l’esclusione dell’Olimpico Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 7 aprile 2025– 6 aprile 2025– 5 aprile 2025– 4 aprile 2025– 3 aprile 2025– 2 aprile 2025– 1 aprile 2025– 31 marzo 2025– 7 aprile 2025fa l’enigmatico sui: quel messaggio fa preoccupare tutti i tifosi della! – FOTOOre 15.

TJ - ROMA-JUVENTUS 0-0 - Calcio d'inizio affidato ai bianconeri - 20:46 - Colombo fischia l'inizio della partita, è cominciata all'Olimpico. 20:43 - Roma e Juventus in campo sulle note dell'inno della squadra di casa. 20:38 - ... (tuttojuve.com)

TJ - JUVENTUS NEXT GEN-CROTONE 4-1, bianconeri in piena zona playoff. Adzic sugli scudi - 90'+5 - Finisce qui!! La Juventus Next Gen batte in maniera netta il Crotone e conquista 3 punti molto importanti per la conquista dei playoff. I bianconeri, che rifilano 4 gol ai calabresi, ... (tuttojuve.com)

LIVE TJ - JUVENTUS NEXT GEN-CROTONE 4-1, bianconeri in piena zona playoff. Adzic sugli scudi - Finisce qui!! La Juventus Next Gen batte in maniera netta il Crotone e conquista 3 punti molto importanti per la conquista dei playoff. I bianconeri, che rifilano 4 gol ai calabresi, sono adesso noni ... (informazione.it)