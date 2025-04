Ulisse Obbligo o verità The couple o City of angels? La tv del 7 aprile

aprile, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “Ulisse, il piacere della scoperta – Van Gogh, i colori dell’eternità”, condotto da Alberto Angela.Ma chi era veramente Van Gogh? Su di lui è stato detto tutto: artista maledetto e incompreso, persona bipolare. Ripercorrendo la furia creativa degli ultimi anni del pittore, cerchiamo di capire come sono nate le sue opere. Siamo sicuri di poter definire con valutazioni così assertive un uomo così complesso e capace di rivoluzionare la storia dell’arte?Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via “The couple – Una vittoria per due”, Il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, un mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena da affrontare rigorosamente. in coppia.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “Obbligo o verità”, condotto da Alessia Marcuzzi. Bergamonews.it - Ulisse, Obbligo o verità, The couple o City of angels? La tv del 7 aprile Leggi su Bergamonews.it Per la prima serata in tv, lunedì 7, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via “, il piacere della scoperta – Van Gogh, i colori dell’eternità”, condotto da Alberto Angela.Ma chi era veramente Van Gogh? Su di lui è stato detto tutto: artista maledetto e incompreso, persona bipolare. Ripercorrendo la furia creativa degli ultimi anni del pittore, cerchiamo di capire come sono nate le sue opere. Siamo sicuri di poter definire con valutazioni così assertive un uomo così complesso e capace di rivoluzionare la storia dell’arte?Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via “The– Una vittoria per due”, Il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, un mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena da affrontare rigorosamente. in coppia.Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con “”, condotto da Alessia Marcuzzi.

