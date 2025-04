Ulisse il piacere della scoperta | le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1

Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1, 7 aprile 2025

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna con una puntata speciale su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 7 aprile 2025, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

Nel primo episodio racconterà la vita di Vincent van Gogh, il pittore che ha incantato il mondo con la luce e i colori delle sue opere. Un viaggio attraverso i luoghi che hanno ispirato i suoi quadri più celebri e hanno fatto da sfondo alla sua dolorosa vicenda umana. La puntata proverà a raccontare come sono nate le sue opere, il perché siano attraversate da pennellate energiche e ammantate da una luce inconfondibile.

