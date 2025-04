Ufficio postale chiuso | Proposte soluzioni

Ufficio postale a Lorenzana è una priorità per il Comune. Ma il percorso non è terminato e l'amministrazione comunale ha proposto delle soluzioni temporanee. Ad aggiornare sulla situazione è il vicesindaco Gianluca Catarzi. "Successivamente alla riunione pubblica nel municipio di Lorenzana la sera del 18 febbraio scorso dove il tecnico della proprietà dei locali adibiti a Ufficio postale ha annunciato la volontà di procedere ai lavori di adeguamento necessari per la riapertura, – spiega – si sono tenuti ulteriori sopralluoghi finalizzati a reperire ulteriori preventivi, ad uno dei quali ha nuovamente partecipato anche il sindaco Bacci". "Purtroppo, ad oggi non ci risulta essere stata ancora presa una decisione chiara e certa relativamente all'affidamento dei lavori e, quindi, del loro inizio – aggiunge l'espontente della giunta –.

