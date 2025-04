Ue | offerti dazi zero a Usa su industria

zero per i beni industriali". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen. "Parallelamente prepariamo anche una lista per potenziali misure di ritorsione". "Valutiamo tutti gli strumenti. Anche un mezzo anti-coecizione. Ma vediamo come vanno i negoziati", sottolinea. "Ci proteggeremo anche dagli effetti indesiderati dei dazi. Istituiremo una task force di sorveglianza delle importazioni", aggiunge von der Leyen. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 15.59 "Pronti a negoziare con gli Usa.Abbiamo offerto tariffeper i benili". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen. "Parallelamente prepariamo anche una lista per potenziali misure di ritorsione". "Valutiamo tutti gli strumenti. Anche un mezzo anti-coecizione. Ma vediamo come vanno i negoziati", sottolinea. "Ci proteggeremo anche dagli effetti indesiderati dei. Istituiremo una task force di sorveglianza delle importazioni", aggiunge von der Leyen.

