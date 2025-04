Ucraina Trump | Stiamo parlando con la Russia vorrei che si fermasse

Trump non si sbilancia sullo stato dei negoziati per la pace in Ucraina. Ma ribadisce gli Stati Uniti “vorrebbero che la Russia si fermasse” poiché la guerra sta causando la morte di migliaia di persone. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Se fossi stato io presidente il conflitto non sarebbe mai iniziato”, aggiunge il tycoon. Lapresse.it - Ucraina, Trump: “Stiamo parlando con la Russia, vorrei che si fermasse” Leggi su Lapresse.it (LaPresse) Donaldnon si sbilancia sullo stato dei negoziati per la pace in. Ma ribadisce gli Stati Uniti “vorrebbero che lasi” poiché la guerra sta causando la morte di migliaia di persone. Il presidente Usa ha parlato con i giornalisti a bordo dell’Air Force One. “Se fossi stato io presidente il conflitto non sarebbe mai iniziato”, aggiunge il tycoon.

