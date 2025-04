Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Russia: ‘Tregua? Tante risposte ancora da dare’. Kiev: ‘Putin picchiato da bambino, conosce solo uso forza’

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ci sono“un’intera serie di domande” a cui rispondere per arrivare a una tregua in. Lo fa sapere il Cremlino tramite il portavoce Dmitry Peskov: “Il presidente Putin sostiene davvero l’idea di un cessate il fuoco, ma prima di ciò, è necessario rispondere a un’intera serie di domande” alle quali “nessuno harisposto“, ha detto Peskov, citato dall’agenzia Interfax, commentando l’auspicio espresso dal presidente americano Donald Trump che il capo del Cremlino fermi le ostilità.“Stiamo parlando con la. Vorrei che” Vladimir Putin “si fermasse“, ha detto il presidente Usa a bordo dell’Air Force One, dribblando però la domanda sullo stato dei negoziati per la pace in. “Non mi piacciono i bombardamenti. I bombardamenti continuano e continuano. Ogni settimana persone e migliaia di giovani vengono uccisi ed è una cosa orribile che non sarebbe mai dovuta iniziare, e non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente, al 100%”, ha aggiunto Trump.