Ucraina-Russia Cremlino | Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso

Putin sostiene un accordo per il cessate il fuoco" in Ucraina "ma c'è ancora un immenso numero di questioni in sospeso, a cui non è stata data risposta". Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Intanto, nell'ultimo rapporto diffuso dall'Institute for the Study of War (Isw) si legge che ''il .L'articolo Ucraina-Russia, Cremlino: "Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso" proviene da Webmagazine24.

Ucraina-Russia, Cremlino: "Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso". Ucraina - Russia, Cremlino: "Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso". Guerra Ucraina-Russia, news in diretta: Trump: "Vorrei che Putin si fermasse". Cremlino: "Molte risposte da dare per arrivare alla tregua". Ucraina-Russia, Cremlino: "Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso". Putin a Trump: «Stop attacchi alle centrali per 30 giorni. Niente armi all'Ucraina per il cessate il fuoco». Z. Kiev: 'Il missile Long Neptune usato anche in Crimea'. Ok accordo sulla navigazione sicura nel Mar Nero. Ne parlano su altre fonti

Ucraina-Russia, Cremlino: «Ok Putin a tregua ma troppe questioni in sospeso» - Peskov: «C'è un immenso numero di questioni a cui non è stata data risposta». Isw: «Rallenta avanzata russa». Delegazione di Kiev volerà in Usa per discutere accordo su terre rare ... (msn.com)

Ucraina: il Cremlino chiede nuove risposte per arrivare alla tregua. Macron: 'Basta tattiche dilatorie' - Proposta polacca per un meccanismo comune Ue per l'acquisto di armi. Trump: 'Vorrei che Putin si fermasse' (ANSA) ... (ansa.it)

Cremlino, 'molte risposte da dare per arrivare a tregua' - Rimane "un'intera serie di domande" a cui rispondere per arrivare a una tregua in Ucraina. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. (ANSA) ... (ansa.it)