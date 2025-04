Ucraina Macron | Russia ponga fine alle finzioni e alle tattiche dilatorie

Ucraina e si rivolge a Putin. “E’ ormai urgente che la Russia ponga fine alle finzioni e alle tattiche dilatorie e accetti il cessate il fuoco senza condizioni, che è stata la proposta del presidente Trump, proposta accettata dal presidente Zelensky a Gedda”, ha affermato Emmanuel Macron nel corso di una conferenza stampa congiunta al Cairo con il capo di Stato egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Lapresse.it - Ucraina, Macron: “Russia ponga fine alle finzioni e alle tattiche dilatorie” Leggi su Lapresse.it Dall’Egitto, dove è in visita di Stato, il presidente francese parla della guerra ine si rivolge a Putin. “E’ ormai urgente che lae accetti il cessate il fuoco senza condizioni, che è stata la proposta del presidente Trump, proposta accettata dal presidente Zelensky a Gedda”, ha affermato Emmanuelnel corso di una conferenza stampa congiunta al Cairo con il capo di Stato egiziano Abdel Fattah al-Sisi.

