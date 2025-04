Ucraina la strage di bambini a Kryvyi Rih | do not disturb

Kryvyi Rih, nel cuore dell’Ucraina, provocando 18 morti, tra cui 9 bambini e adolescenti. Le immagini diffuse da Kyiv mostrano corpi dilaniati in un parco giochi, palazzi danneggiati, fumo e sirene. Una scena tragica, diventata purtroppo quotidianità nel conflitto che da oltre due anni devasta l’Europa orientale.Una strage di bambini che non indigna l’OccidenteSecondo il ministero della Difesa russo, si è trattato di un “attacco di precisione” contro un punto d’incontro tra comandanti ucraini e istruttori occidentali. Kyiv, invece, parla apertamente di crimine di guerra: il missile – un Iskander-M con testata a grappolo – avrebbe colpito una zona residenziale, priva di bersagli militari. Tra le vittime Tymofii, tre anni. Radyslav, sette. Ilprimatonazionale.it - Ucraina, la strage di bambini a Kryvyi Rih: “do not disturb” Leggi su Ilprimatonazionale.it Roma, 7 apr – Un attacco missilistico ha colpito la città diRih, nel cuore dell’, provocando 18 morti, tra cui 9e adolescenti. Le immagini diffuse da Kyiv mostrano corpi dilaniati in un parco giochi, palazzi danneggiati, fumo e sirene. Una scena tragica, diventata purtroppo quotidianità nel conflitto che da oltre due anni devasta l’Europa orientale.Unadiche non indigna l’OccidenteSecondo il ministero della Difesa russo, si è trattato di un “attacco di precisione” contro un punto d’incontro tra comandanti ucraini e istruttori occidentali. Kyiv, invece, parla apertamente di crimine di guerra: il missile – un Iskander-M con testata a grappolo – avrebbe colpito una zona residenziale, priva di bersagli militari. Tra le vittime Tymofii, tre anni. Radyslav, sette.

