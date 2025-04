Ucraina la Russia avanza Papa invia elemosiniere

Russia che avanza in Ucraina con missili e droni. Papa Francesco invia per una nuova missione di carità l’elemosiniere monsignor Krajewski con quattro ambulanze. La tregua è sempre più lontana.Servizio di Massimiliano Cochi Ucraina, la Russia avanza. Papa invia elemosiniere TG2000. Tv2000.it - Ucraina, la Russia avanza. Papa invia elemosiniere Leggi su Tv2000.it L’altro fronte in guerra: lacheincon missili e droni.Francescoper una nuova missione di carità l’monsignor Krajewski con quattro ambulanze. La tregua è sempre più lontana.Servizio di Massimiliano Cochi, laTG2000.

