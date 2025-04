Ucraina elemosiniere porta quattro ambulanze dono del Papa

L'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewski, su indicazione di Francesco ha consegnato in Ucraina quattro ambulanze, che salveranno vite nelle zone di conflitto.

