Lapresse.it - Ucraina, attacco russo a Kharkiv: un morto

Leggi su Lapresse.it

con bombe teleguidate nel villaggio di Tokarivka Druha, nella regione di, nell’orientale. “Un uomo di 48 anni èa causa dell’e due donne sono rimaste ferite”, ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleg Synegubov, come riportano i media ucraini.Intanto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che i colloqui di pace con la Russia sono in corso e ha sottolineato che gli Stati Uniti “vorrebbero che si fermassero” poiché la guerra sta causando la morte di migliaia di persone. Trump ha fatto queste osservazioni durante il suo volo a bordo dell’Air Force One sulla guerra in corso tra Russia e. Alla domanda se ci si aspetta un accordo di pace, il leader della Casa Bianca ha detto: “Stiamo parlando con la Russia, vorremmo che si fermassero.