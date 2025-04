Ucciso a colpi di pistola dall' ex della compagna | chi era Milko Gargiulo

Milko Gargiulo è l’uomo Ucciso questa mattina a colpi di pistola in via Marano-Pianura, nei pressi della scuola “Papa Luciani”. Il 56enne, volto noto nel mondo del bodynuilding partenopeo, intrattneva da tempo una relazione con l’ex compagna di Andrea Izzo, l’uomo che lo ha Ucciso prima di. Napolitoday.it - Ucciso a colpi di pistola dall'ex della compagna: chi era Milko Gargiulo Leggi su Napolitoday.it è l’uomoquesta mattina adiin via Marano-Pianura, nei pressiscuola “Papa Luciani”. Il 56enne, volto noto nel mondo del bodynuilding partenopeo, intrattneva da tempo una relazione con l’exdi Andrea Izzo, l’uomo che lo haprima di.

