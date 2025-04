Uccise la vicina la fece a pezzi e nascose i resti condannato a 25 anni l’uomo che doveva essere in una Rems

Uccise la vicina, la fece a pezzi e nascose i resti. La Corte d’assise di Milano ha condannato a 25 di carcere Domenico Livrieri, l’uomo affetto da problemi psichiatrici che la mattina del 4 ottobre 2023, mentre doveva trovarsi in una Rems, tolse la vita alla 60enne Marta Di Nardo, per rapinarla con un coltello da cucina da 50 centimetri negli alloggi popolari di via Pietro da Cortona a Milano colpendola “al collo”. Il cadavere fu ritrovato il 20 ottobre. Il collegio dei giudici popolari ha accolto la richiesta di condanna del pm Leonardo Lesti e riconosciuto al 46enne, difeso dall’avvocato Diego Soddu, l’attenuante prevalente sulle aggravanti del vizio parziale di mente stabilito da una perizia nel corso del processo.Livrieri, detenuto a San Vittore, è stato condannato a risarcire la famiglia della vittima in sede civile e con 20mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva e interdetto legalmente e dai pubblici uffici. Ilfattoquotidiano.it - Uccise la vicina, la fece a pezzi e nascose i resti, condannato a 25 anni l’uomo che doveva essere in una Rems Leggi su Ilfattoquotidiano.it la, la. La Corte d’assise di Milano haa 25 di carcere Domenico Livrieri,affetto da problemi psichiatrici che la mattina del 4 ottobre 2023, mentretrovarsi in una, tolse la vita alla 60enne Marta Di Nardo, per rapinarla con un coltello da cucina da 50 centimetri negli alloggi popolari di via Pietro da Cortona a Milano colpendola “al collo”. Il cadavere fu ritrovato il 20 ottobre. Il collegio dei giudici popolari ha accolto la richiesta di condanna del pm Leonardo Lesti e riconosciuto al 46enne, difeso dall’avvocato Diego Soddu, l’attenuante prevalente sulle aggravanti del vizio parziale di mente stabilito da una perizia nel corso del processo.Livrieri, detenuto a San Vittore, è statoa risarcire la famiglia della vittima in sede civile e con 20mila euro di provvisionale immediatamente esecutiva e interdetto legalmente e dai pubblici uffici.

