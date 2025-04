Ilgiorno.it - Uccise e fece a pezzi la vicina di casa: Domenico Livrieri condannato a 25 anni. Non avrebbe dovuto essere libero

Milano, 7 aprile 2025 – Quandoladitrovarsi in una Rems anche in ragione della sua pericolosità sociale, ma per lui non c'era posto ed era stato lasciato in libertà. È statoa 25di carcere l'uomo che nell'ottobre 2023 ha ammazzato e fatto ala 60enne Marta Di Nardo, nascondendo poi il cadavere in una botola sopra la porta della sua cucina in un palazzo Aler in via Pietro Da Cortona, a Milano. Per l'uomo, con problemi psichici e seminfermità mentale riconosciuta da una perizia della Corte d'Assise, il pm Leonardo Lesti aveva chiesto una condanna a 25di reclusione, applicando le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti. Richiesta accolta dai giudici, che hanno disposto anche il ricovero in una Rems per 5a pena espiata.