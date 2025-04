Thesocialpost.it - Uccide il nuovo compagno della ex moglie e poi si suicida vicino a una scuola

Omicidio-suicidio a Marano, nel Napoletano, nella mattinata di lunedì 7 aprile. Un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava a bordosua Bmw bianca, a poca distanza da una. Pochi minuti dopo, il suo assassino si è tolto la vita in una zona isolata. Il movente sarebbe di natura passionale.Leggi anche: Sparatoria sul Lungomare di Napoli, panico tra i cittadiniL’agguato in via Marano-PianuraLa vittima si trovava nella sua auto in via Marano-Pianura quando è stata raggiunta da uno scooter. Alla guida c’era l’ex maritosua attuale compagna, che si è affiancato e ha fatto fuoco. Cinque i colpi che avrebbero centrato l’uomo, secondo quanto riportato da Il Mattino.Paura tra i bambini e il personale scolasticoLa sparatoria è avvenuta a pochi metri da un istituto scolastico, generando panico tra i genitori, gli studenti e i docenti presenti al momento dei fatti.