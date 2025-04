Ilfattoquotidiano.it - Uccide il compagno dell’ex e poi si toglie la vita, le indagini su i due uomini morti a Napoli

Omicidio suicidio. È l’ipotesi su cui lavorano i carabinieri didopo il ritrovamento dei cadaveri di duenel Napoletano. Il primo corpo è stato trovato in via Marano-Pianura, all’altezza del civico 181, a poca distanza dalla scuola “Papa Luciani”. La vittima, Milko Gargiulo, era all’interno di una Bmw bianca. L’uomo stava viaggiando in macchina quando è stato affiancato dal killer e freddato.Il presunto omicida, Andrea Izzo, poi ha raggiunto la strada comunale Montelungo, in zona Camaldoli, e si è tolto la. L’ipotesi di chi indaga è che l’ex compagna di Andrea Izzo, con cui l’uomo aveva due figli, avesse una relazione con la vittima Milko Gargiulo. Andrea Izzo avrebbe dunque ucciso quello che sarebbe stato un suo rivale in amore e poi si sarebbe recato in una zona isolata perrsi la