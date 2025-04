Agi.it - Uccide il compagno della sua ex davanti a una scuola e si suicida

AGI - Motivi passionali dietro le due morti violente a Napoli e in provincia di questa mattina, almeno nell'ipotesi investigativa prevalente. Un omicidio-suicidio nel quale la donna al centrovicenda è viva. Mirko Gargiulo, 56 anni, napoletano, questa mattina era a bordo del suo Suv, in via Marano-Pianura a Marano, in provincia di Napoli, nei pressiparificata Papa Giovanni, quando Andrea Izzo, 41 anni, anche lui napoletano, è arrivato a bordo del suo scooter, ha estratto una pistola e ha esploso almeno 6 colpi di pistola nel trafficoa unaparificata con bambini che dovevano entrare in classe Izzo, dopo l'omicidio, è andato in via Comunale Montelungo, zona Camaldoli a Napoli, e lì si èto con la stessa arma. Motivo del gesto, la gelosia di Izzo verso il nuovosua ex.