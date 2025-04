Ubriachi al volante denunce e patenti ritirate dai carabinieri

carabinieri della compagnia di Rimini hanno effettuato un servizio a largo raggio del territorio procedendo ad identificare oltre 90 persone, di cui 40 risultate gravate da precedenti di polizia, e al controllo di oltre 60 veicoli. Il servizio è stato focalizzato alle aree più sensibili della città, come la stazione ferroviaria e Marina Centro, dove si trovano numerose attività commerciali e si concentra un considerevole afflusso di persone soprattutto durante i fine settimana, con la finalità di prevenire gli incidenti stradali e verificare l'osservanza delle nuove norme del Codice della Strada. Nell'ambito dell'attività sono state riscontrate diverse irregolarità ed altrettante multe, tra cui tre per guida in stato di ebbrezza che hanno portato al contestuale ritiro della patente: i denunciati, di età compresa tra 30 e 40 anni, sono stati sottoposti all'esame tecnico con etilometro che ha riscontrato elevati tassi alcolemici: in due circostanze il conducente aveva superato di ben 4 volte il limite previsto.

