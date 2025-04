Twisters | il nuovo capitolo della saga arriva in prima TV su Sky Cinema e NOW

arriva su Sky Cinema in prima TV un nuovo capitolo della saga iniziata nel 1996 con il film prodotto da Steven Spielberg tratto dal bestseller Michael Crichton, Twisters, in onda lunedì 7 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand. Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K.Dai produttori delle saghe di Jurassic Park, Bourne e Indiana Jones, è in arrivo Twisters, una nuova versione del blockbuster del 1996 ambientato ai nostri giorni. Diretto da Lee Isaac Chung, il film vede protagonisti Daisy Edgar-Jones e Glen Powell, due forze opposte che si uniscono per cercare di prevedere, e possibilmente domare, l'immensa potenza dei tornado. Insieme a loro nel cast troviamo Anthony Ramos nel ruolo di Javi, David Corenswet, Brandon Perea, Sasha Lane, Daryl McCormack, Kiernan Shipka, Nik Dodani e Maura Tierney.

