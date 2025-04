Justcalcio.com - Tuttosport – “Allegri perfetto per il dopo Ranieri. E la Juve tenga Tudor con la Champions”

2025-04-06 21:45:00 Continuano i commenti sui social a seguito dell’ultima notizia riportata da TS:“Io credo chegiochi per se stesso, convincere lantus e guadagnare quel posto insignificherebbe riprendersi credibilità e tenersi stretta la panchina”. A dirlo è Dario Marcolin, che dagli studi Dazn ha commentato il futuro della panchia bianconera, affidata al croatola cronica crisi di risultati che ha compromesso la stagione sotto la gestione Thiago Motta. Il tecnico ha esordito superando il Genoa allo Stadium – gara decisa dal numero 10 Kenan Yildiz – ritrovando così i 3 punti necessari per continuare la rincorsa al 4º posto. L’ex centrocampista ha dichiarato come la qualificazione alla prossimaLeague, potrebbe decidere il futuro della gestione, il cui contratto scadrà il prossimo 30 luglio.