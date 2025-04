Amica.it - Tutto quello che c'è da sapere su "Foodish", il nuovo programma sul cibo di Joe Bastianich in onda su Tv8 dal lunedì al venerdì

Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Perché la passione che ha per la cucina e il buonè davvero contagiosa. Stiamo parlando di Joe. Che torna da stasera in tv con unquotidiano. L’appuntamento è per le 20.30 dalalin prima visione su Tv8 con, la nuova produzione originale firmata Banijay Italia. Che si impegna a rispondere ad alcune domande fmentali. Come: qual è la cotoletta più buona di Milano? E dove si mangia la miglior pasta con le vongole a Napoli? E la migliore amatriciana di Roma?L’inflessibile ex giudice di MasterChef ci guida nel variegato panorama gastronomico del Belpaese, portando con sé i suoi gusti sofisticati e la sua impareggiabile esperienza imprenditoriale nella ristorazione. E un sacco di amici. Come Vittorio, il suo poliedrico autista dalla simpatia contagiosa.