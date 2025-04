Ilfattoquotidiano.it - Tutti pazzi per i fagioli di Bud Spencer, la famiglia che li produce: “Non ce lo aspettavamo, siamo passati da zero a 10 milioni di fatturato in due anni”

alla Budfanno boom. In un servizio del Corriere della Sera viene riportato come i barattoli di, ceci e lenticchie con il faccione del celebre divo del cinema italiano abbiano ottenuto un successo commerciale enorme e inatteso. Secondo i numeri riportati dal Corriere, la Bud Power Srl, una startup fondata nel 2022 dallaPedersoli ha chiuso il primo anno con “ricavi modesti (56mila euro), ma nel 2023 la cifra balza a oltre 624mila euro, e ora l’obiettivo è di raggiungere 10di euro nel 2025”. E non ci sono solo, ma anche snack salati e in arrivo a breve una birra e una pizza, pardon: Pizzone di Bud. La ricetta originale? “Nei film con mio papà la produzione portava sempre padellate diper le scene”, ha spiegato Giuseppe Pedersoli figlio di Bud– Carlo Pedersoli.