Tuscania volley vittoria sofferta contro la Lazio 1951

vittoria sofferta quanto importante per la Maury's Com Cavi Tuscania costretta ai vantaggi da una Lazio 1951 apparsa squadra completamente trasformata rispetto al match di andata. In svantaggio per ben due volte, capitan Buzzelli e compagni sono di fatto costretti a rincorrere per tutto il match. Viterbotoday.it - Tuscania volley, vittoria sofferta contro la Lazio 1951 Leggi su Viterbotoday.it quanto importante per la Maury's Com Cavicostretta ai vantaggi da unaapparsa squadra completamente trasformata rispetto al match di andata. In svantaggio per ben due volte, capitan Buzzelli e compagni sono di fatto costretti a rincorrere per tutto il match.

Vittoria sofferta ma importante per la Maury’s Com Cavi Tuscania. La Maury’s Com Cavi Tuscania vince al tie-break contro una rinnovata Lazio 1951. La presentazione della XVIII giornata dei Campionati Regionali. Ne parlano su altre fonti

