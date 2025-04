Bergamonews.it - Turismo slow in vetrina: ventimila visitatori in tre giorni per Agritravel Expo

Si è concluso in Fiera Bergamo il coinvolgente cammino della decima edizione di, la Fiera internazionale dei Territori di Promoberg, unico salone europeo verticalmente dedicato al settore del, sostenibile, accessibile e di prossimità.Dopo la giornata del debutto, che ha visto arrivare a Bergamo già da venerdì decine di buyer giunti da diversi paesi europei ed extra EU (come Israele e, per la prima volta, gli Stati Uniti d’America, entusiasti del nostro territorio e pronti a tornare più numerosi già nel 2026), il week end ha registrato come da tradizione la partecipazione in particolare delle famiglie, sempre più interessate ad unda assaporare con i giusti tempi, attento all’ambiente e accessibile a tutti. Al termine di tre giornate intense,ha richiamato al centro espositivo e congressuale di via Lunga oltre 20mila viaggiatori, giunti da tutta Italia, attratti dalla bontà del progetto e agevolate dal vicino aeroporto internazionale BGY.