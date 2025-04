Tuffi Cdm Guadalajara | Pellacani giù dal podio nei 3m Belotti Santoro 9 nel sincro

Leggi su Sportface.it

Si chiude con unsolo sfiorato da Chiarala prima tappa stagionale della Coppa del mondo di. A, in Messico, l’azzurra si è infatti fermata al quarto posto nel trampolino 3 metri, con 324.80 punti totali. Dopo un buon avvio che la vedeva terza al termine del terzo tuffo, la ventiduenne romana ha perso terreno nel quarto tuffo, in cui ha guadagnato 58.50 punti (ottavo parziale), rendendo vano l’ottimo tuffo con cui ha concluso la gara. Infatti, nel quarto tuffo l’australiana Maddison Keeney ne ha approfittato sfoderando un super punteggio di 77.50, fondamentale per guadagnare l’ultimo gradino delcon 352.00 punti totali beffando. La medaglia d’oro è andata alla cinese Jia Chen (380.55 punti), seguita dalla connazionale Yiwen Chen (372.90)., Cdm9° nel, Giovannini ultimo nella piattaforma 10mAltre due gare, nelle quattro totali che hanno caratterizzato l’ultima giornata, hanno visto in gara atleti azzurri.