Tudor svela un retroscena sul suo arrivo alla Juve | Ci ho messo dieci ore per questo motivo ma anche nel 98 ho fatto la stessa cosa

Igor Tudor ha parlato del suo arrivo alla Juventus nel corso dell'intervista concessa a DAZN subito dopo il pareggio contro la Roma. Ecco cos'ha rivelato in merito.

PAROLE – «arrivo a Torino? Sono partito con la macchina, normale, era per non viaggiare con l'aereo. Quanto ci ho messo? 10 ore, ma anche nel 98 quando sono arrivato con la Juve sono arrivato in macchina».

